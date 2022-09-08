Ankara’da Eğitim-Sen’e müdahaleye Kocaeli’den tepki

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında yapılan başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavının iptal edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması yapmak istedi. Fakat yürüyüşe izin vermeyen polis Eğitim Sen Genel Merkezi önünde öğretmenlere müdahale etti. Yapılan müdahale nedeniyle Eğitim Sen Kocaeli Şubesi bugün İzmit Uğur Mumcu Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nin yanı sıra siyasi parti ve sendika temsilcileri katılım sağladı.

“BİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Eğitim Sen Yönetim Kurulu Sekreteri Ömer Furkan Özdemir tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “ Taleplerimizi içermeyen, mesleki itibarımızı gözetmeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı tüm eğitim ve bilim emekçilerinin hiçbir ayrım gözetilmeksizin yoksulluk sınırı üzerinde insanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi yolundaki onurlu mücadelemizin önünde set kuranlar bugün sendikalarımızın kapılarında da fiili olarak set kurarak bizi engellemeye çalışıyorlar.

“KABUL ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ”

Bilinmesini isteriz ki eğitim emekçileri arasında hiyerarşi kurmayı niyet eden, hiçbir çalışma ve özlük hakkımıza dair düzenleme içermeyen bu yasayı kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bu ucube kanun bir an önce iptal edilmeli ekonomik, sosyal, mesleki, özlük haklarımızla ilgili taleplerimiz dinlenerek demokratik, katılımcı bir anlayışla yeni bir meslek kanunu hayata geçirilmeli. Bu meslek kanunu insan onuruna yakışır bir eğitim ortamının eğitim emekçileri ve buna bağlı olarak öğrencilerimiz için de sağlamayı hedeflemelidir.

“OKULLARIMIZDA MÜCADELEMİZİ BÜYÜTECEĞİZ”

Bizler onurlu bir geleceği birlikte inşa etme mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Bu kanun iptal edilene, hakkımız olanı alana kadar tüm engellemelere rağmen sokaklarda, alanlarda, okullarımızda mücadelemizi büyüteceğiz. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin asli bileşenlerinin görüşünü almadan, masa başında hazırlanmış meslek kanunu ile eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak düzenlemiştir. Bu kanun, muhatabı olan öğretmenlerin iradesi dışında, onların hakları ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmış, eğitim emekçilerinin bütün eleştirilerine rağmen, yandaş sendikanın desteği ile iktidar tarafından yasalaştırılmıştır.

“BU SÜRECİN BİR AN ÖNCE DURDURULMASINI TALEP ETMEKTEDİR”

Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken yönetmelik yayınlanmış ve öğretmenlik kariyer basamakları sürecinin uygulamasına başlanmıştır. Eğitim Sen bu kanuna dair sürecin en başından bugüne itirazlarını yükseltmiş, gerek eylem ve etkinliklerle, gerekse hukuksal mücadeleyle bu kanunu ve bağlı süreci durdurmaya çalışmıştır. Ne yandaş sendika gibi kanunu desteklemiş ne de iyileştirmeler, kısmı düzenlemeler talep etmiştir. Kanuna muhalefet eder gibi gözüküp üyelerini sınava hazırlama tutumuna da girmemiştir. Eğitim emekçilerinin bu kanun ve yönetmelik kapsamında angaryaya dönüşen seminer kıskacına alınmasına da sınava da kariyer basamaklarına da karşı olan sendikamız, bu kanunun ve yönetmeliklerin bir an önce iptal edilmesini, öğretmenlere yaşatılan anlamsız, nitelik kazandırmayan ve tersine öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bir an önce durdurulmasını talep etmektedir. Eğitim Sen, tüm eğitim emekçilerinin sesi olmaya devam edecek ve ekonomik, özlük, mesleki, sosyal ve demokratik haklarımız için mücadelesini yükseltecektir. Eğitim emekçilerine abluka kabul edilemez. Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilecek. Öğretmenler vazgeçmeyecek. Yaşasın örgütlü mücadelemiz.”