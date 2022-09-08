08 Eyl 2022 - 23:06- Asayiş G: 08 Eyl 2022 - 23:07

Okulların açılmasına 4 gün kala öğrencilerini yasa boğdu

Kocaeli’de bir fizik öğretmeni, okulların açılmasına 4 gün kala geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Okulların açılmasına 4 gün kala öğrencilerini yasa boğdu mask

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki fizik öğretmeni Osman Serdar Aslangöz, dün gece saatlerinde fenalaşması neticesinde ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı muayene Aslangöz’ün beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan fizik öğretmeni Aslangöz, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.

29 yıldır öğretmenlik yapan Osman Serdar Aslangöz yarın öğrencileri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.
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08 Eyl 2022 - 23:06 İHA Kocaeli- Asayiş

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