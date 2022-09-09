09 Eyl 2022 - 09:31- Gündem G: 09 Eyl 2022 - 09:34

DYO ile Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliğiyle

Türk boya sektörünün öncü ve en köklü yerli boya üreticisi DYO ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, kent genelinde küçük ölçekli balıkçılık yapan 285 kişiye tekne bakım malzeme desteği verildi.

DYO ile Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliğiyle mask
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Türkiye’nin en köklü boya üreticisi DYO ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesi projesi kapsamında 12 metrenin altında geleneksel yöntemler ile yeşil ruhsatlı ve mavi kart kayıtlı olarak balıkçılık yapan 285 kişiye tekne bakım malzemesi desteği yapıldı.
# ile, Büyükşehir Belediyesi

09 Eyl 2022 - 09:31 - Gündem

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