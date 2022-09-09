DYO ile Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliğiyle

Türkiye’nin en köklü boya üreticisi DYO ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesi projesi kapsamında 12 metrenin altında geleneksel yöntemler ile yeşil ruhsatlı ve mavi kart kayıtlı olarak balıkçılık yapan 285 kişiye tekne bakım malzemesi desteği yapıldı.