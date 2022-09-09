Türkiye’nin en köklü boya üreticisi DYO ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesi projesi kapsamında 12 metrenin altında geleneksel yöntemler ile yeşil ruhsatlı ve mavi kart kayıtlı olarak balıkçılık yapan 285 kişiye tekne bakım malzemesi desteği yapıldı.
09 Eyl 2022 - 09:31- Gündem Güncelleme: 09 Eyl 2022 - 09:34
DYO ile Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliğiyle
Türk boya sektörünün öncü ve en köklü yerli boya üreticisi DYO ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, kent genelinde küçük ölçekli balıkçılık yapan 285 kişiye tekne bakım malzeme desteği verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.