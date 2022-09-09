Panelvanın çarptığı yaya yaralandı

Kaza, A.Ö. yönetimindeki 34 CBS 008 plakalı panelvan, D-100 kara yolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi mevkisindeki yaya L.Y'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağ bacağında kırıklar olduğu öğrenilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle kara yolunda yoğunluk oluştu.