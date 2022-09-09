09 Eyl 2022 - 10:05- Siyaset G: 09 Eyl 2022 - 10:10

MHP'li Büyükataman'dan dikkat çeken seçim çıkışı!

Muhalefet kanadının erken seçim çağrıları devam ederken erken seçimlerin belirleyici partisi olarak anılan MHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Belki haziran ayında Kurban Bayramı, üniversite sınavlarının olması gibi birtakım gerekçelerden kaynaklı 1 ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir. Bu konuda bize intikal eden resmi teklif ve paylaşılan bir açıklama olmadı. Gazete köşelerinde yapılan yorumlara dayalı olarak bunu söylüyorum" dedi.

MHP'li Büyükataman'dan dikkat çeken seçim çıkışı! mask

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu'nun katılımıyla MHP Bursa İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi. Büyükataman, toplantıda seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.


"MUHALEFET KENDİ MENSUPLARINI DİRİ TUTMAK İÇİN ERKEN SEÇİM DEDİ"

Seçimle ilgili soruyu yanıtlayan Büyükataman, "Seçimler, 18 Haziran 2023 tarihinde ve zamanında yapılacaktır. Son zamanlarda erken seçimin erkene alınabileceğine dair söylemler medyada yer almaktadır. Özellikle muhalefet, bundan 1 ay öncesine kadar seçimlerin erken yapılacağına yönelik hükümetin hazırlıklar yaptığını gündeme getirerek, tabanlarını ve kendi mensuplarını diri tutmak ve seçime hazır hale getirmek için böyle bir propaganda yürüttüler. Ama seçimler, mutlaka zamanında yapılacaktır.

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Belki haziran ayında Kurban Bayramı, üniversite sınavlarının olması gibi birtakım gerekçelerden kaynaklı 1 ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir. Bu konuda bize intikal eden resmi teklif ve paylaşılan bir açıklama olmadı. Gazete köşelerinde yapılan yorumlara dayalı olarak bunu söylüyorum. Biz seçimlerin zamanında yapılacağına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

BAHÇELİ "SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK" DEMİŞTİ AMA...

Hatırlanacağı üzere Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli son dönemde yaptığı neredeyse tüm konuşmalarında erken seçim iddialarını yalanlamış ve seçimlerin 2023 Haziran ayında yani zamanında yapılacağını vurgulamıştı.

# Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, bir, tarafından, kurban

09 Eyl 2022 - 10:05 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.969.676 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Alperen Ocakları İl Başkanlığı’na Cüneyt Engin atandı mask
Alperen Ocakları İl Başkanlığı’na Cüneyt Engin atandı
Ellibeş: Eğitim yatırımlarında büyük yol kat ettik mask
Ellibeş: Eğitim yatırımlarında büyük yol kat ettik
Aras: Bu adalet hangi kitapta yazıyor? mask
Aras: Bu adalet hangi kitapta yazıyor?
Aydemir: Reklama değil, eğitime harcayın   mask
Aydemir: Reklama değil, eğitime harcayın  
Kemal Kılıçdaroğlu, komşuya geliyor! mask
Kemal Kılıçdaroğlu, komşuya geliyor!
Meral Akşener Kocaeli’ye geliyor! mask
Meral Akşener Kocaeli’ye geliyor!
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL