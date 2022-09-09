Akşener, Mansur Yavaş'ı aday göstermek mi istiyor?

Son dönemde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerek katıldığı programlarda gerekse basına verdiği demeçlerdeki açıklamaları 2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı şeklinde yorumlanırken, Millet İttifakı ortağı İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in bu duruma karşı çıktığı iddia edilmişti.

İDDİALARINA ÇARPICI YANIT

Hatta iddiaları bir tık ileriye taşıyan bazı internet siteleri Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı aday göstermek adına imza kampanyası başlatacağı iddiasında bulunmuştu. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'in konuyla ilgili sorularına yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YALAN DİYORUM"

"Mansur Yavaş'ı aday yapmak için imza toplama kampanyası mı başlatıyorsunuz?" sorusuna "Yalan haber. Bakın yanlış bile demiyorum, yalan diyorum" yanıtını veren Akşener, CHP'li vekil Gürsel Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı ve büyük tartışma yaratan "İktidara geldiğimizde HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine de çarpıcı bir cevap verdi.

"ZİYARET EDECEĞİM"

Akşener, "Eylül linçi başladı. Daha önce de benzer şeyler olmuştu. Eylül ayı geldiğinde birileri İYİ Parti'yi linç etmek için harekete geçiyor. Kim yapıyor, nasıl yapıyor, neyi amaçlıyor anlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Dün 3 yılın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etmesi hakkında da konuşan Akşener "İBB'ye Ekrem Bey seçildikten sonra hiç gitmemiştim. Bu hafta bir açılışlarına katılacağım. Öncesinde makamda ziyaret etmek istedim. Aynı şekilde Ankara'da da açılışlar var ve öncesinde Mansur Bey'i ziyaret edeceğim" dedi.