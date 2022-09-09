Erkoç: Kocaeli’nin bendeki yeri hep ayrı olacak

İlimizde 4 yıldır Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürü olarak görev yapan Mehmet Erkoç, Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atandı. İnsani Değerleri Birleştirme ve Yükseltme Derneği (İDEBİR) de Erkoç için veda yemeği düzenledi. Kentin bürokrasi, üniversite, sivil toplum ve İDEBİR ailesinin geniş katılımı ile düzenlenen gecede katılımcılar, Erkoç ile ilgili anılarını paylaştı; yeni görev yeri için hayırlı olsun temennisinde bulundu.

GENİŞ KATILIM

Veda yemeğine İDEBİR Başkanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Müftüsü Sinan Cihan, İl Tarım Müdürü Yüksel Çil, İDEBİR Genel Sekreteri ve AKP İl Başkan Yardımcısı Zeki Canşi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Büyükşehir Koordinatörü Abdullah Köktürk, Büyükşehir İstihdam Ofisi Başkanı Öztekin Kaşukci, İzmit Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, AKP Meclis Üyeleri Şener İnce ve Hayrettin Ünlü, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Kırım Tatarları Kocaeli Şube Başkanı Zümran Aracı, MÜSİAD Başkanı İsmail Uslu, Gölcük Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Özdemir ve Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nebi Karakoyun ve Av. Ömer Faruk Yıldırım katıldı.

“BU ŞEHRİ UNUTMAYACAĞIM”

İDEBİR Başkanı Hasan Hüseyin Taylan ve birçok katılımcı söz alarak Mehmet Erkoç ile ilgili anılarını paylaştı. Erkoç, “Güzel anılar biriktirerek, güzel dostlarla yol yürüyerek, vatan ve vazife bilinci içerisinde memnuniyetle ayrıldığım bu şehri unutmayacağım. Çocuklarım bu şehirde dünyaya geldiler, her zaman Kocaeli’nin bendeki yeri ayrı olacak” dedi. Abdullah Köktürk’ün sesinden “Daha Senden Gayrı” türküsü ve uluslararası öğrencilerin Dombra şarkısı ile devam eden programda Erkoç’a hediye takdimleri yapıldı. Programı sunan Kenan Seyrek, kasımda İDEBİR olarak Mehmet Erkoç’u ziyaret amacıyla bir GAP turu da düzenleyeceklerini belirterek herkesi davet etti.