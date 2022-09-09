Sağlık Sen: Bakanlık artık sahaya inmeli

Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım ve sağlık çalışanları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz haftalarda müjde diye duyurduğu yönetmelikler ve destek açıklamalarının ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi önünde toplandı. “Sağlık Çalışanları Bu Ülkenin Hayat Sigortasıdır” yazılı pankart ile düzenledikleri açıklamada Sağlık Sen Şube Başkanı Erdal Yıldırım, “Sağlık çalışanların aklıyla dalga geçilmekte, 1 milyon sağlık personeli adeta yok sayılmaktadır. Sağlık Bakanının ve bürokrasinin sahadan haberi olmadığını bir kez daha göstermiştir” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜVEY EVLAT MI?”

Yıldırım, “Yapılan düzenlemeler sadece adaletsizlik içermiyor, haksızlık da içeriyor. Şöyle ki; 1. Basamak, 112 çalışanlarımız ve sözleşmeli idareciler adeta yok sayılmıştır. Aynı ilde aynı işi yapan 5 kilometre mesafedeki iki hastaneden biri, diğerinin iki katı teşvik alıyor. Bu nasıl bir adalettir, bu nasıl bir ayrımcılıktır? Bu çalışanlara, üvey evlat olmadıkları tez zamanda gösterilmelidir. Yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıyız. Sağlık Bakanı sahadaki ateşi görmezden gelmektedir. Artık yeter! Bakanlık sahaya inmeli ve burada yaşanan yangını görmelidir” ifadelerini kullandı.