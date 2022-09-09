Körfez’de genç afet gönüllüleri eğitime katıldı

Gençlerin olası afetlerde sorumluluk almalarını ve gönüllü olarak bu organizasyonlarda yer almasını sağlamak için Körfez’de önemli bir projeye imza atıldı. Buna göre 18-25 yaş arasındaki gençlere yönelik olarak hayata geçirilen “Gençlere Destek Ol” projesi kapsamında Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ve Kızılay Körfez Şubesi işbirliğinde afetler ve bu dönemlerde yapılması gerekenlerle ilgili pratik ve teorik eğitimler verildi. Eğitim programına katılan gençlerin hem afetlere hazırlıklı olmaları ve hem de kişisel donanımlarını artırmaları hedeflendi.

EĞİTİMLERİ SOYYİĞİT VERDİ

Projeye Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri ve Kızılay Körfez Şubesi’nin yanı sıra Kocaeli Kent Konseyi, Körfez Kent Konseyi ve Yerel Destek Programı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Körfez Kent Konseyi’nin Tütünçiftlik’teki binasında gerçekleşen eğitimler Kocaeli MAG Başkanı Bahri Soyyiğit tarafından verildi.