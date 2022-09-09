09 Eyl 2022 - 15:25- Gündem G: 09 Eyl 2022 - 15:26

Körfez’de genç afet gönüllüleri eğitime katıldı

Gençlerin olası afetlerde sorumluluk almalarını ve gönüllü olarak bu organizasyonlarda yer almasını sağlamak için Körfez’de önemli bir projeye imza a...
Körfez’de genç afet gönüllüleri eğitime katıldı mask

Gençlerin olası afetlerde sorumluluk almalarını ve gönüllü olarak bu organizasyonlarda yer almasını sağlamak için Körfez’de önemli bir projeye imza atıldı. Buna göre 18-25 yaş arasındaki gençlere yönelik olarak hayata geçirilen “Gençlere Destek Ol” projesi kapsamında Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ve Kızılay Körfez Şubesi işbirliğinde afetler ve bu dönemlerde yapılması gerekenlerle ilgili pratik ve teorik eğitimler verildi. Eğitim programına katılan gençlerin hem afetlere hazırlıklı olmaları ve hem de kişisel donanımlarını artırmaları hedeflendi.

EĞİTİMLERİ SOYYİĞİT VERDİ

Projeye Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri ve Kızılay Körfez Şubesi’nin yanı sıra Kocaeli Kent Konseyi, Körfez Kent Konseyi ve Yerel Destek Programı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Körfez Kent Konseyi’nin Tütünçiftlik’teki binasında gerçekleşen eğitimler Kocaeli MAG Başkanı Bahri Soyyiğit tarafından verildi.
# başkanı, bir, tarafından, eğitim, Büyükşehir Belediyesi

09 Eyl 2022 - 15:25 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.969.676 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Baykara oğlunu evlendirdi   mask
Baykara oğlunu evlendirdi  
Körfez’de genç afet gönüllüleri eğitime katıldı mask
Körfez’de genç afet gönüllüleri eğitime katıldı
Sağlık Sen: Bakanlık artık sahaya inmeli mask
Sağlık Sen: Bakanlık artık sahaya inmeli
Erkoç: Kocaeli’nin bendeki yeri hep ayrı olacak mask
Erkoç: Kocaeli’nin bendeki yeri hep ayrı olacak
Kapancı: Kocaeli’de görev almaktan dolayı çok mutluyum   mask
Kapancı: Kocaeli’de görev almaktan dolayı çok mutluyum  
Aygün, Barışkent’e konuk oldu   mask
Aygün, Barışkent’e konuk oldu  
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL