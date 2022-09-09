09 Eyl 2022 - 15:26- Siyaset G: 09 Eyl 2022 - 15:27

Tarhan: Sanayiye çifte elektrik zammı uygulanıyor

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “Elektrik üretim firmaları ulusal tarifeden bağımsız olarak kendi kullanım bedellerine kendileri zam uyguladıkları gibi önümüzdeki ay ulusal tarife zammını da faturalara yansıtacaklar. Sanayici kan ağlarken, yandaş firmalar sürekli kazanç sağlıyorlar” dedi

Tarhan: Sanayiye çifte elektrik zammı uygulanıyor mask

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, yandaş elektrik üretim şirketlerinin ulusal tarifeden bağımsız olarak sanayi kuruluşlarına ağustos ayı faturalarında %18 zamlı tarife uyguladıkları yönünde yoğun şikayetler aldıklarını açıkladı.

“SANAYİCİ KAN AĞLARKEN…”

Tarhan, “EPDK 1 Eylül’de ulusal tarifeye zam yaptı ve sanayi abone grubu için yüzde 50 artış açıkladı. Ancak sanayi kuruluşlarımızın ağustos ayı faturalarında bir önceki aya göre %18 zamlı tarife uygulandığını tespit ettik. Bu da gösteriyor ki elektrik üretim firmaları ulusal tarifeden bağımsız olarak kendi kullanım bedellerine kendileri zam uyguladıkları gibi önümüzdeki ay ulusal tarife zammını da faturalara yansıtacaklar. Sanayici kan ağlarken, yandaş firmalar sürekli kazanç sağlıyorlar.” dedi.

“ÜRETİM ÖNCE AZALACAK, SONRA DURACAK”

Sanayi abonelerinin en önemli girdilerinden olan enerjiye yapılan yüksek oranlı zamlar sonucunda artan ve altından kalkılması giderek zor hale gelen yüksek maliyetler sonucunda sanayicinin üretimi devam ettirmesinin giderek zorlaştığının altını çizen Tarhan, yüksek maliyetler sonucunda sanayiciler tarafından üretimi önce azaltmak gibi tedbirler alınmasının ardından artan maliyetler ile ilgili tedbirler alınmadığı takdirde sanayicilerin üretimi durdurmak zorunda kalabileceğini söyledi.

“EPDK DUR DEMİYOR”

Tarhan, “Sanayici ülke ekonomisine katkı sağlamak için iki yıldır büyük ve özverili çalışmalar yürütüyor. Devletin sanayicinin üzerindeki yükleri azaltması gerekirken, her gün yapılan yeni zamlarla bu yüklerin artmasının önüne geçilemiyor. Üstelik elektrik üretim şirketleri devletin resmi rakamlarından bağımsız olarak da zam uygulayabiliyor ve buna EPDK dur demiyor” diyerek iktidarı sert dille eleştirdi.

# ile, bir, tarafından, ardından, chp, elektrik, Zam

09 Eyl 2022 - 15:26 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.969.676 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tarhan: Sanayiye çifte elektrik zammı uygulanıyor mask
Tarhan: Sanayiye çifte elektrik zammı uygulanıyor
“Çiftçi’nin kadroya alımlardaki kriteri yandaşlık mı?” mask
“Çiftçi’nin kadroya alımlardaki kriteri yandaşlık mı?”
Akşener, Mansur Yavaş'ı aday göstermek mi istiyor? mask
Akşener, Mansur Yavaş'ı aday göstermek mi istiyor?
Alperen Ocakları İl Başkanlığı’na Cüneyt Engin atandı mask
Alperen Ocakları İl Başkanlığı’na Cüneyt Engin atandı
Ellibeş: Eğitim yatırımlarında büyük yol kat ettik mask
Ellibeş: Eğitim yatırımlarında büyük yol kat ettik
Aras: Bu adalet hangi kitapta yazıyor? mask
Aras: Bu adalet hangi kitapta yazıyor?
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL