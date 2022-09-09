Tarhan: Sanayiye çifte elektrik zammı uygulanıyor

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, yandaş elektrik üretim şirketlerinin ulusal tarifeden bağımsız olarak sanayi kuruluşlarına ağustos ayı faturalarında %18 zamlı tarife uyguladıkları yönünde yoğun şikayetler aldıklarını açıkladı.

“SANAYİCİ KAN AĞLARKEN…”

Tarhan, “EPDK 1 Eylül’de ulusal tarifeye zam yaptı ve sanayi abone grubu için yüzde 50 artış açıkladı. Ancak sanayi kuruluşlarımızın ağustos ayı faturalarında bir önceki aya göre %18 zamlı tarife uygulandığını tespit ettik. Bu da gösteriyor ki elektrik üretim firmaları ulusal tarifeden bağımsız olarak kendi kullanım bedellerine kendileri zam uyguladıkları gibi önümüzdeki ay ulusal tarife zammını da faturalara yansıtacaklar. Sanayici kan ağlarken, yandaş firmalar sürekli kazanç sağlıyorlar.” dedi.

“ÜRETİM ÖNCE AZALACAK, SONRA DURACAK”

Sanayi abonelerinin en önemli girdilerinden olan enerjiye yapılan yüksek oranlı zamlar sonucunda artan ve altından kalkılması giderek zor hale gelen yüksek maliyetler sonucunda sanayicinin üretimi devam ettirmesinin giderek zorlaştığının altını çizen Tarhan, yüksek maliyetler sonucunda sanayiciler tarafından üretimi önce azaltmak gibi tedbirler alınmasının ardından artan maliyetler ile ilgili tedbirler alınmadığı takdirde sanayicilerin üretimi durdurmak zorunda kalabileceğini söyledi.

“EPDK DUR DEMİYOR”

Tarhan, “Sanayici ülke ekonomisine katkı sağlamak için iki yıldır büyük ve özverili çalışmalar yürütüyor. Devletin sanayicinin üzerindeki yükleri azaltması gerekirken, her gün yapılan yeni zamlarla bu yüklerin artmasının önüne geçilemiyor. Üstelik elektrik üretim şirketleri devletin resmi rakamlarından bağımsız olarak da zam uygulayabiliyor ve buna EPDK dur demiyor” diyerek iktidarı sert dille eleştirdi.