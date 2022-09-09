“Çiftçi’nin kadroya alımlardaki kriteri yandaşlık mı?”

Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Sinan Aydemir, Çayırova Belediyesi’nde taşeron firmalarda çalışan işçilerin belediye kadrosuna alımlarında uygulanan usul ve belirlenen kriterlerin yandaşlık üzerine belirlendiğini iddia etti. Konu ile alakalı yazılı bir açıklama yapan Aydemir, “Belediye taşeron firmalarında çalışan işçilerin kadrolara alınması noktasında bir çalışma başlatılmıştı. Bu düzenlemenin AKP’li Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin diğer uygulamaları gibi sağlıklı ve hakkaniyet temelli olmadığını çok kısa sürede görmüş bulunmaktayız” dedi.

“SİZİN KRİTERİNİZ NEDİR ACABA?”

“Sayın Çiftçi’nin kadroya alım kriterleri nedir acaba?” diye soran Aydemir, “Hemşeri olmak mı? Meclis üyesi oğlu ya da yakını olmak mı? AKP teşkilatlarından referanslı olmak mı? Özel kalem kontenjanından olmak mı? Nedir sizin kriteriniz? Bakınız bu bir haktır. Siz şu veya bu sebeple bu konularda kriter olarak hak ve hukuku öncelik almazsanız yaptığınız iş hak gaspı olur ve bunun da vebalini ödeyemezsiniz” sözleri ile seslendi.

“ÇİFTÇİ’YE TAVSİYEM”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye seslenen Aydemir, “İşçi kardeşlerimizden gelen bu şikayetlerin ve uygulamalarda gördüğümüz haksızlıkların giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Size de tavsiyem şudur: Ne partinizin ne de sizin ikinci bir iktidar döneminiz olacak. Gösterdiğiniz basiretsiz ve vizyonsuz yönetim sürecinizle başka bir siyasi oluşumda da yer bulmanız artık çok zor. Bu saatten sonra size parmakla yol gösterenleri değil; Çayırova halkının menfaatini öncelik alın, alın ki en azından kubbede hoş bir seda bırakmış olun” dedi.