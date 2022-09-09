09 Eyl 2022 - 15:28- Gündem G: 09 Eyl 2022 - 15:30

Baykara oğlunu evlendirdi  

Kentin tanınmış simalarından Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkan Yardımcısı Erdal Baykara’nın oğlu Oğuzhan Baykara, Fatma – İsmail Arsal çiftinin kızları Öznur Arsal ile hayatını birleştirdi.  

Baykara oğlunu evlendirdi   mask
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İzmit, Sekapark 2. Etap Seka Bahçe Kır Düğün Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Kandıra Belediye  Başkanı Adnan Turan, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz ve Kandıra İlçe Başkanı Yusuf Battal, KBB Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler Koordinatörü Abdullah Köktürk, eski Kocaeli Kent Koseyi Başkanı Dr. Halil İbrahim Kahraman, KOVİAD -Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği Başkanı Harun Reşit Kocagöz, Dr. Mehmet Karanfil, Kandıra Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ergün Şen, eski Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez, Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanları; Dr. İsmail Çapçı, Recep Yıldız, Erdoğan Görgün ve SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayrak, Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Salim Yaşar,  Akca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Türk Telekom Kandıra Şube Müdürü Hamza Tüfenk, İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitleri; Mustafa Arsal ile Ergün Şen oldu.

# başkanı, ile, İyi Parti

09 Eyl 2022 - 15:28 - Gündem

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Baykara oğlunu evlendirdi   mask
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