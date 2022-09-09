Kocaelispor camiası ve Kartepe’de geniş bir kesim tarafından tanınan, ilimizin genç iş insanlarından, Kartepe yolu üzerinde yer alan Jumbo Künefe sahibi Fatih Yavuz ile ev hanımı Duygu Yavuz’un biricik oğulları, fanatik Kocaelisporlu Yiğit Efe’nin sünnet cemiyeti bu akşam (Cumartesi) Kartepe Suadiye’de yer alan Serender Park’ta gerçekleşecek. Bilal Öztaban ve Merhum Naci Yavuz’un 8 yaşındaki torunları Yiğit Efe’nin annesi Duygu Yavuz ve babası Fatih Yavuz tüm eş dost ve akrabalarını, oğullarının saat 19.00’da başlayacak olan sünnet cemiyetlerine davet ediyor.
09 Eyl 2022 - 15:30- Spor Güncelleme: 09 Eyl 2022 - 15:32
Kocaelispor, bu akşam Yiğit Efe’nin cemiyetinde
Kocaelispor camiası ve Kartepe’de geniş bir kesim tarafından tanınan, ilimizin genç iş insanlarından, Kartepe yolu üzerinde yer alan Jumbo Künefe...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.