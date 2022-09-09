Kocaelispor, bu akşam Yiğit Efe’nin cemiyetinde

Kocaelispor camiası ve Kartepe’de geniş bir kesim tarafından tanınan, ilimizin genç iş insanlarından, Kartepe yolu üzerinde yer alan Jumbo Künefe sahibi Fatih Yavuz ile ev hanımı Duygu Yavuz’un biricik oğulları, fanatik Kocaelisporlu Yiğit Efe’nin sünnet cemiyeti bu akşam (Cumartesi) Kartepe Suadiye’de yer alan Serender Park’ta gerçekleşecek. Bilal Öztaban ve Merhum Naci Yavuz’un 8 yaşındaki torunları Yiğit Efe’nin annesi Duygu Yavuz ve babası Fatih Yavuz tüm eş dost ve akrabalarını, oğullarının saat 19.00’da başlayacak olan sünnet cemiyetlerine davet ediyor.