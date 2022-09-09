09 Eyl 2022 - 15:31- Spor G: 09 Eyl 2022 - 15:32

Taha Batuhan şov!

Kocaelispor’dan Keçiörengücü’ne geride bıraktığımız sezonun devre arasında 600 bin lira bonservis bedeli ile transfer olan Taha Batuhan Yayıkcı 1. L...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Taha Batuhan şov! mask

Kocaelispor’dan Keçiörengücü’ne geride bıraktığımız sezonun devre arasında 600 bin lira bonservis bedeli ile transfer olan Taha Batuhan Yayıkcı 1. Lig’deki performansı ile göz kamaştırıyor. Ankara ekibi son maçında sahasında Sakaryaspor’u 2-0 mağlup ederken sahada 90 dakika kalan nam-ı diğer Tahaminatör, kusursuz bir futbol ortaya koydu. Başta Kasongo olmak üzere Sakarya ekibinin ofans hattına dur diyen başarılı futbolcu 3 puanın kazanılmasında öncü rol üstlendi.

 

HAKSIZLIĞA UĞRADI

Mustafa Reşit Akçay’ın anlamsız şekilde düşünmediği, haksız yere kadro dışı bıraktığı, resmen psikolojisini bozduğu Taha Batuhan yılmadı ve azimli çalışmalarının karşılığını almaya devam etti. Keçiörengücü’nün deneyimli teknik direktörü Taner Taşkın da 1. Lig’in en dikkat çeken savunmacılarından Taha Batuhan’dan oldukça memnun olduğunu ifade ederken, Süper Lig takımlarının da radarında olan Batu’nun Keçiören ekibine para kazandırarak transfer olacağına kesin gözü ile bakılıyor.
# ile, bir, Ankara, Kocaelispor

09 Eyl 2022 - 15:31 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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