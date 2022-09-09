09 Eyl 2022 - 15:32- Spor G: 09 Eyl 2022 - 15:34

Derince, İzmir’de!

3. Lig 1. Grup’taki ilk maçında Eskişehirspor’u sahasında 3-2 mağlup eden Belediye Derincespor ikinci maçını bugün grubun şampiyonluk adayı takımların...
Derince, İzmir’de! mask

3. Lig 1. Grup’taki ilk maçında Eskişehirspor’u sahasında 3-2 mağlup eden Belediye Derincespor ikinci maçını bugün grubun şampiyonluk adayı takımlarından Karşıyaka ile oynayacak. İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak. Karşıyaka ilk maçında deplasmanda Nevşehir’i 2-0’lık skorla geçti. Sarı lacivertli ekibimizde eksik bulunmazken, Sercan Uslu ve kaleci İlker’in cezaları sona erdi. İki futbolcu da sahadaki yerlerini alabilecek.
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09 Eyl 2022 - 15:32 - Spor

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