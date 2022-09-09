09 Eyl 2022 - 15:35- Spor G: 09 Eyl 2022 - 15:40

3’te 3 olsun güç olmasın!

Kocaelispor sezonun üçüncü maçında kardeş şehir Antalya’dan Serik Belediyespor’u konuk edecek. Derince Stadı’ndaki maç yarın saat 16.30’da başlayacak. Kocaeli TV’den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı İzmir’de 28 yaşındaki Ayberk Demirbaş yönetecek.  

Erdem ÖVÜÇ
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3’te 3 olsun güç olmasın! mask
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KAYIPSIZ DEVAM İSTİYORUZ

Önce sahasında Kırklarelispor’u 2-1, ardından Kırşehirspor’u da deplasmanda 1-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden Kocaelispor cumartesi mesaisinde Serik Belediyespor’u konuk edecek. Atila dışında eksiği bulunmayan ekibimizde hedef 3’te 3 yapmak. Hafta boyunca çalışmalarını tempolu ve agresif futbol üzerine yapan ancak sabırlı futbolu da aklından çıkarmayacak olan yeşil siyahlılarda kadroda bir değişiklik beklenmiyor.

 

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Buna göre Kocaelispor’un kalede Gökhan, savunmada Mehmet Sak, Mehmet Yılmaz, Yalçın, Alpay, önlerinde Mehmet Taş ve Yiğitali, sağda Cem, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun ve ileride ise Okan 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Derince Stadı’ndaki maç saat 16.30’da başlayacak. Kapıların 14.30’da açılacağı mücadeleyi Kocaeli TV naklen yayınlayacak ve maç saatinde sıcaklık 32 derece olacak. Yeşil siyahlılar çarşamba günü ise Sarıyer deplasmanına çıkacak.

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09 Eyl 2022 - 15:35 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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