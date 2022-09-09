3’te 3 olsun güç olmasın!

KAYIPSIZ DEVAM İSTİYORUZ
Önce sahasında Kırklarelispor’u 2-1, ardından Kırşehirspor’u da deplasmanda 1-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam eden Kocaelispor cumartesi mesaisinde Serik Belediyespor’u konuk edecek. Atila dışında eksiği bulunmayan ekibimizde hedef 3’te 3 yapmak. Hafta boyunca çalışmalarını tempolu ve agresif futbol üzerine yapan ancak sabırlı futbolu da aklından çıkarmayacak olan yeşil siyahlılarda kadroda bir değişiklik beklenmiyor.
DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Buna göre Kocaelispor’un kalede Gökhan, savunmada Mehmet Sak, Mehmet Yılmaz, Yalçın, Alpay, önlerinde Mehmet Taş ve Yiğitali, sağda Cem, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun ve ileride ise Okan 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Derince Stadı’ndaki maç saat 16.30’da başlayacak. Kapıların 14.30’da açılacağı mücadeleyi Kocaeli TV naklen yayınlayacak ve maç saatinde sıcaklık 32 derece olacak. Yeşil siyahlılar çarşamba günü ise Sarıyer deplasmanına çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.