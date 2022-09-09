09 Eyl 2022 - 15:39- Spor G: 09 Eyl 2022 - 15:41

Serik, kabuk değiştirdi

Kocaelispor’un karşılaşacağı Serik Belediyespor sezona iyi bir giriş yaptı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Serik, kabuk değiştirdi mask

Kocaelispor’un karşılaşacağı Serik Belediyespor sezona iyi bir giriş yaptı. Deneyimli teknik direktör Özcan Kızıltan’ın çalıştırdığı yeşil beyazlı ekip ilk maçında deplasmanda Kastamonuspor’u Mehmet Demirözü ve Erdi Zengin’in golleri ile 2-1 mağlup ederken ikinci maçında sahasında Ankara Demir ile 1-1 berabere kaldı ve gol 87. dakikada penaltıdan Üstün Bilgi ile geldi. Serik ekibinin bu sezonki iç ve dış transferlerine bakalım.

 

 

DIŞ TRANSFERLER

Erbay Eker – Sağ bek – Ankaraspor

Erdoğan Kaya – Stoper – Beşiktaş’tan kiralık

Oğuzhan Doğan – Kanat forvet – Bodrumspor

İsmet Benli – Sol bek – Çorum FK

Mehmet Demirözü – Stoper – Pazarspor

Sergen Yatağan – Orta saha – Bodrumspor

Erdi Zengin – Ön libero – Etimesgut Bel.

Halil İbrahim Sevinç – Orta saha – Bodrum

Harun Kavaklıdere – Kanat forvet - Karacabey

Üstün Bilgi – Santrfor - Amedspor

Mehmet Doğan – Kaleci – Sarıyer

Fırat Arıkan – Stoper – Şanlıurfaspor

Can Yazıcı – Stoper – Başakşehir

Mustafa Acar – Orta saha – Antalyaspor

Hasan Ali Adıgüzel – Orta saha – Akhisar

Batuhan Kırdaroğlu – Göztepe – Kanat forvet

Mehmet Can Kocabaş – Orta saha – Afyon

Muhammed Akpınar – Santrfor – Trabzonspor

 

İÇ TRANSFERLER

İbrahim Demir – Kaleci

Burak Göksel – Kanat forvet

Ergün Nazlı – Ön libero

Furkan Bilir – Orta saha

Sebahattin Usta – Orta saha

Ahmet Sarıkaya – Kanat forvet

Ahmet Atik – Kanat forvet

Mikail Başar – Orta saha

Batuhan Atal – Alt yapı

# ile, Kocaelispor, Ankara, bir

09 Eyl 2022 - 15:39 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.969.676 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Diop ve Rasheed coşmaya devam ediyor! mask
Diop ve Rasheed coşmaya devam ediyor!
Şampiyonlar kupalarını alıyor mask
Şampiyonlar kupalarını alıyor
Serik’in son transferi Harun oldu mask
Serik’in son transferi Harun oldu
Mehmet Sak eski takımına rakip oluyor mask
Mehmet Sak eski takımına rakip oluyor
İkinci maçta ikinci para cezası! mask
İkinci maçta ikinci para cezası!
Şaşırmadık tabii ki! Aslansın Yağız! mask
Şaşırmadık tabii ki! Aslansın Yağız!
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL