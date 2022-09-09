Serik, kabuk değiştirdi

Kocaelispor’un karşılaşacağı Serik Belediyespor sezona iyi bir giriş yaptı. Deneyimli teknik direktör Özcan Kızıltan’ın çalıştırdığı yeşil beyazlı ekip ilk maçında deplasmanda Kastamonuspor’u Mehmet Demirözü ve Erdi Zengin’in golleri ile 2-1 mağlup ederken ikinci maçında sahasında Ankara Demir ile 1-1 berabere kaldı ve gol 87. dakikada penaltıdan Üstün Bilgi ile geldi. Serik ekibinin bu sezonki iç ve dış transferlerine bakalım.

DIŞ TRANSFERLER

Erbay Eker – Sağ bek – Ankaraspor

Erdoğan Kaya – Stoper – Beşiktaş’tan kiralık

Oğuzhan Doğan – Kanat forvet – Bodrumspor

İsmet Benli – Sol bek – Çorum FK

Mehmet Demirözü – Stoper – Pazarspor

Sergen Yatağan – Orta saha – Bodrumspor

Erdi Zengin – Ön libero – Etimesgut Bel.

Halil İbrahim Sevinç – Orta saha – Bodrum

Harun Kavaklıdere – Kanat forvet - Karacabey

Üstün Bilgi – Santrfor - Amedspor

Mehmet Doğan – Kaleci – Sarıyer

Fırat Arıkan – Stoper – Şanlıurfaspor

Can Yazıcı – Stoper – Başakşehir

Mustafa Acar – Orta saha – Antalyaspor

Hasan Ali Adıgüzel – Orta saha – Akhisar

Batuhan Kırdaroğlu – Göztepe – Kanat forvet

Mehmet Can Kocabaş – Orta saha – Afyon

Muhammed Akpınar – Santrfor – Trabzonspor

İÇ TRANSFERLER

İbrahim Demir – Kaleci

Burak Göksel – Kanat forvet

Ergün Nazlı – Ön libero

Furkan Bilir – Orta saha

Sebahattin Usta – Orta saha

Ahmet Sarıkaya – Kanat forvet

Ahmet Atik – Kanat forvet

Mikail Başar – Orta saha

Batuhan Atal – Alt yapı