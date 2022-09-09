Serik, kabuk değiştirdi

Kocaelispor’un karşılaşacağı Serik Belediyespor sezona iyi bir giriş yaptı. Deneyimli teknik direktör Özcan Kızıltan’ın çalıştırdığı yeşil beyazlı ekip ilk maçında deplasmanda Kastamonuspor’u Mehmet Demirözü ve Erdi Zengin’in golleri ile 2-1 mağlup ederken ikinci maçında sahasında Ankara Demir ile 1-1 berabere kaldı ve gol 87. dakikada penaltıdan Üstün Bilgi ile geldi. Serik ekibinin bu sezonki iç ve dış transferlerine bakalım.
DIŞ TRANSFERLER
Erbay Eker – Sağ bek – Ankaraspor
Erdoğan Kaya – Stoper – Beşiktaş’tan kiralık
Oğuzhan Doğan – Kanat forvet – Bodrumspor
İsmet Benli – Sol bek – Çorum FK
Mehmet Demirözü – Stoper – Pazarspor
Sergen Yatağan – Orta saha – Bodrumspor
Erdi Zengin – Ön libero – Etimesgut Bel.
Halil İbrahim Sevinç – Orta saha – Bodrum
Harun Kavaklıdere – Kanat forvet - Karacabey
Üstün Bilgi – Santrfor - Amedspor
Mehmet Doğan – Kaleci – Sarıyer
Fırat Arıkan – Stoper – Şanlıurfaspor
Can Yazıcı – Stoper – Başakşehir
Mustafa Acar – Orta saha – Antalyaspor
Hasan Ali Adıgüzel – Orta saha – Akhisar
Batuhan Kırdaroğlu – Göztepe – Kanat forvet
Mehmet Can Kocabaş – Orta saha – Afyon
Muhammed Akpınar – Santrfor – Trabzonspor
İÇ TRANSFERLER
İbrahim Demir – Kaleci
Burak Göksel – Kanat forvet
Ergün Nazlı – Ön libero
Furkan Bilir – Orta saha
Sebahattin Usta – Orta saha
Ahmet Sarıkaya – Kanat forvet
Ahmet Atik – Kanat forvet
Mikail Başar – Orta saha
Batuhan Atal – Alt yapı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.