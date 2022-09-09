09 Eyl 2022 - 15:40- Spor G: 09 Eyl 2022 - 15:42

Şaşırmadık tabii ki! Aslansın Yağız!

U-18 milli takımımızın 22-26 Eylül tarihleri arasında Bursa'da oynayacağı U-18 Hazırlık Turnuvası maçları aday kadrosu açıklandı. Kadroda Kocaelispor...
Şaşırmadık tabii ki! Aslansın Yağız! mask

U-18 milli takımımızın 22-26 Eylül tarihleri arasında Bursa'da oynayacağı U-18 Hazırlık Turnuvası maçları aday kadrosu açıklandı. Kadroda Kocaelispor’un 2005’li yıldız adayı kanat forveti Yağız Gül de yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 16 Eylül Cuma günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

 

MAÇ PROGRAMI

22 EYLÜL. - 16.30
Türkiye
Romanya
Vakıfköy Tesisleri
24 EYLÜL. - 16.30
Türkiye
İspanya
Karacabey Stadı
26 EYLÜL. - 16.30
Türkiye
Portekiz
Minareli Çavuş
 

 

U-18 MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU

 

KALECİLER

Mert Furkan Bayram (Altınordu)

Deniz Ertaş (Konyaspor)

Arif Şimşir (Altınordu)

 

DEFANS

Arda Berk Özüarap (Beşiktaş)

Kaan Bengi (Bayern München)

Berkay Yılmaz (Freiburg)

Ali Yeşilyurt (Galatasaray)

Hasan Berat Kayalı (Altınordu)

Batuhan Yavuz (Duisburg)

Efe Sarıkaya (Altay)

Selçuk Rinal (St. Pauli)

 

ORTA SAHA

YAĞIZ GÜL (KOCAELİSPOR)

Semih Kocatürk (Konyaspor)

İzzet Furkan Malak (Göztepe)

Berkay Atay (Göztepe)

Fahri Kerem Ay (Beşiktaş)

Arda Süne (Köln)

Baran Ali Gezek (Kayserispor)

Emir Bars (PSV Eindhoven)

Emirhan Kayar (Galatasaray)

Emre Uzun (Antalyaspor)

 

FORVET

Fırat Alpsoy (Karlsruher)

Ali Özbaskıcı (Samsunspor)

Batuhan Çelik (Başakşehir)

Yusuf Talga (Altınordu)

# Kocaelispor, eğitim, Deniz

09 Eyl 2022 - 15:40 - Spor

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