Şaşırmadık tabii ki! Aslansın Yağız!

U-18 milli takımımızın 22-26 Eylül tarihleri arasında Bursa'da oynayacağı U-18 Hazırlık Turnuvası maçları aday kadrosu açıklandı. Kadroda Kocaelispor’un 2005’li yıldız adayı kanat forveti Yağız Gül de yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 16 Eylül Cuma günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
MAÇ PROGRAMI
22 EYLÜL. - 16.30
Türkiye
Romanya
Vakıfköy Tesisleri
24 EYLÜL. - 16.30
Türkiye
İspanya
Karacabey Stadı
26 EYLÜL. - 16.30
Türkiye
Portekiz
Minareli Çavuş
U-18 MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU
KALECİLER
Mert Furkan Bayram (Altınordu)
Deniz Ertaş (Konyaspor)
Arif Şimşir (Altınordu)
DEFANS
Arda Berk Özüarap (Beşiktaş)
Kaan Bengi (Bayern München)
Berkay Yılmaz (Freiburg)
Ali Yeşilyurt (Galatasaray)
Hasan Berat Kayalı (Altınordu)
Batuhan Yavuz (Duisburg)
Efe Sarıkaya (Altay)
Selçuk Rinal (St. Pauli)
ORTA SAHA
YAĞIZ GÜL (KOCAELİSPOR)
Semih Kocatürk (Konyaspor)
İzzet Furkan Malak (Göztepe)
Berkay Atay (Göztepe)
Fahri Kerem Ay (Beşiktaş)
Arda Süne (Köln)
Baran Ali Gezek (Kayserispor)
Emir Bars (PSV Eindhoven)
Emirhan Kayar (Galatasaray)
Emre Uzun (Antalyaspor)
FORVET
Fırat Alpsoy (Karlsruher)
Ali Özbaskıcı (Samsunspor)
Batuhan Çelik (Başakşehir)
Yusuf Talga (Altınordu)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.