İlk demek Kocaeli Gazetesi demek

Kocaelispor’da yaz transfer dönemi sona erdi. Önceki yıllarda ve transfer dönemlerinde olduğu gibi yeşil siyahlıların hemen hemen tüm futbolcu sirkülasyonunu Kocaeli Gazetesi olarak aktardık. İlk bombaları yine Kocaeli Gazetesi patlattı ve bu konuda rakipsiz olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yeşil siyahlıların bu sezonki kadrosunu iç-dış transfer olarak bir kez derliyoruz.
İÇ TRANSFERLER
Ahmet Hasan Göçen – Kaleci
Alpay Çelebi – Stoper
Anıl Emre Yılmaz – Orta saha
Atila Turan – Sol bek
Bedirhan Yıldız – Kanat forvet
Diogo Özçakmak – Stoper
Furkan Uludaş – Stoper
İlyas Kubilay Yavız – Orta saha
İsmet Yumakoğulları – Kaleci
Mehmet Taş – Orta saha
Mehmet Yılmaz – Sağ bek
Samed Ali Kaya – Kanat forvet
Yağız Gül – Kanat forvet
Yiğit Canguru – Sağ bek
Yiğitali Bayrak – Orta saha
Yusuf Efe Yaman - Santrfor
DIŞ TRANSFERLER
Beykan Şimşek - Kanat forvet - Göztepe
Cem Ekinci - Kanat forvet – Ankaragücü
Eren Bilen – Kaleci – Göztepe
Gökhan Değirmenci – Kaleci – Bandırma
Hazarhan Karaca - Kanat forvet – Şile Yıldız
Mehmet Sak – Sol bek – Serik Belediye
Mertan Caner Öztürk – Kanat forvet – İstanbul
Mesut Can Tunalı – Orta saha – Belediye Derince
Okan Eken – Santrfor – Manisa FK
Tayfun Aydoğan – Orta saha – Tuzlaspor
Yalçın Kılınç – Stoper – Eyüpspor
Yusuf Cihat Çelik – Orta saha - Akhisar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.