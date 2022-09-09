İlk demek Kocaeli Gazetesi demek

Kocaelispor’da yaz transfer dönemi sona erdi. Önceki yıllarda ve transfer dönemlerinde olduğu gibi yeşil siyahlıların hemen hemen tüm futbolcu sirkülasyonunu Kocaeli Gazetesi olarak aktardık. İlk bombaları yine Kocaeli Gazetesi patlattı ve bu konuda rakipsiz olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yeşil siyahlıların bu sezonki kadrosunu iç-dış transfer olarak bir kez derliyoruz.

İÇ TRANSFERLER

Ahmet Hasan Göçen – Kaleci

Alpay Çelebi – Stoper

Anıl Emre Yılmaz – Orta saha

Atila Turan – Sol bek

Bedirhan Yıldız – Kanat forvet

Diogo Özçakmak – Stoper

Furkan Uludaş – Stoper

İlyas Kubilay Yavız – Orta saha

İsmet Yumakoğulları – Kaleci

Mehmet Taş – Orta saha

Mehmet Yılmaz – Sağ bek

Samed Ali Kaya – Kanat forvet

Yağız Gül – Kanat forvet

Yiğit Canguru – Sağ bek

Yiğitali Bayrak – Orta saha

Yusuf Efe Yaman - Santrfor

DIŞ TRANSFERLER

Beykan Şimşek - Kanat forvet - Göztepe

Cem Ekinci - Kanat forvet – Ankaragücü

Eren Bilen – Kaleci – Göztepe

Gökhan Değirmenci – Kaleci – Bandırma

Hazarhan Karaca - Kanat forvet – Şile Yıldız

Mehmet Sak – Sol bek – Serik Belediye

Mertan Caner Öztürk – Kanat forvet – İstanbul

Mesut Can Tunalı – Orta saha – Belediye Derince

Okan Eken – Santrfor – Manisa FK

Tayfun Aydoğan – Orta saha – Tuzlaspor

Yalçın Kılınç – Stoper – Eyüpspor

Yusuf Cihat Çelik – Orta saha - Akhisar