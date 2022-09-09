Serik’in son transferi Harun oldu

Kocaelispor’un konuk edeceği Serik Belediyespor kadrosuna son olarak sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere’yi Bordumspor’dan kiraladı. Geride bıraktığımız sezon Bodrum ve Karacabey formaları giyen 24 yaşındaki Harun toplam 41 maça çıktı ve 12 de gole imza attı.