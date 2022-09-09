Serik’in son transferi Harun oldu

Kocaelispor’un konuk edeceği Serik Belediyespor kadrosuna son olarak sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere’yi Bordumspor’dan kiraladı. Geride bıraktığımız sezon Bodrum ve Karacabey formaları giyen 24 yaşındaki Harun toplam 41 maça çıktı ve 12 de gole imza attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.