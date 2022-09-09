Kocaelispor’un bu sezonki transferlerinden Mehmet Sak eski takımına rakip olacak. Serik Belediyespor’dan gelen sol bekin maça 11’de başlayacağına kesin gözü ile bakılıyor. Mehmet geçen sezon yarım devre oynadığı Serik Belediye formasını 16 kez terletirken bu maçların 14’ünde sahaya 11’de çıktı.
09 Eyl 2022 - 15:42- Spor Güncelleme: 09 Eyl 2022 - 15:43
Mehmet Sak eski takımına rakip oluyor
Kocaelispor’un bu sezonki transferlerinden Mehmet Sak eski takımına rakip olacak. Serik Belediyespor’dan gelen sol bekin maça 11’de başlayacağına kes...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.