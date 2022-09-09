Mehmet Sak eski takımına rakip oluyor

Kocaelispor’un bu sezonki transferlerinden Mehmet Sak eski takımına rakip olacak. Serik Belediyespor’dan gelen sol bekin maça 11’de başlayacağına kesin gözü ile bakılıyor. Mehmet geçen sezon yarım devre oynadığı Serik Belediye formasını 16 kez terletirken bu maçların 14’ünde sahaya 11’de çıktı.