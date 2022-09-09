İkinci maçta ikinci para cezası!

Kocaelispor’un Kırşehir FK ile oynadığı maçta çıkan saha olayları nedeni ile iki takım da disipline sevk oldu. PFDK son yaptığı toplantının ardından cezaları duyurdu. Buna göre hem Kocaelispor hem de Kırşehir Futbol Kulübü “Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde Kırşehir’in ev sahibi kulüp, Kocaelispor’un misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar, saha olayları nedeniyle de 28’er bin lira para cezası verildi. Kocaelispor, Kırklarelispor maçında da ihtar ve 14 bin lira ceza almıştı.