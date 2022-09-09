Diop ve Rasheed coşmaya devam ediyor!

Kocaelispor’un Moldova takımı Sherrif takıma kiralık olarak gönderdiği Mouhamed Diop yeni takımı ile toplamda ikinci, Avrupa’da da ilk golüyle tanıştı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda mücadele eden Sheriff, ilk maçında Güney Kıbrıs takımı Omonia’yı 3-0 mağlup ederken, maçın üçüncü golünü Diop ağlara attı. Öte yandan bu maçta ilk gol ise Kocaelispor’dan 67.500 Euro bonservis bedeli ile transfer edilen ve 40 bin Euro da bonus kazanılan Rasheed attı. Diop böylece 3 Eylül’de ligde Buiucani filelerini sarsarken sadece 5 gün sonra da Omonia ağlarını havalandırarak Sheriff takımı için ne kadar doğru bir transfer olduğunu ortaya koydu.