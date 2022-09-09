Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi’ndeki evinde bakıcısıyla birlikte yaşayan Akçe Sürmeli, dün sabah saatlerinde bahçede ağaca kendini iple astı. Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli’nin yaşadığı acılar nedeniyle yaşamına son vermesi üzüntü yarattı. Bugün İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evindeki cenaze törenine Akçe Sürmeli’nin oğlu Ali Sürmeli ile kardeşleri ve vatandaşlar katıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, cemevine gelerek Ali Sürmeli ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. 5 çocuk annesi Akçe Sürmeli’nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akçe Sürmeli’nin oğlu Çetin Sürmeli, "Annem 2 yılda 2 büyük operasyon geçirdi. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi.
09 Eyl 2022 - 15:48- Asayiş Güncelleme: 09 Eyl 2022 - 16:27
Ünlü oyuncudan annesine en acı görev
Kocaeli’de evinin bahçesinde ipe hasılı halde bulunan ünlü oyuncu Ali Sürmeli’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı. Annesine son görevini yerine getiren Ali Sürmeli, "Annem acılara dayanamadı" dedi. Cenaze törenine katılan Erkan Can ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.