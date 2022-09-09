09 Eyl 2022 - 16:34- Asayiş G: 09 Eyl 2022 - 16:35

İşçi servisi alev topuna döndü!

Gebze'de işçileri taşıyan minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Gebze'de fabrikadaki mesaileri biten işçileri aldıktan yaklaşık 2 kilometre sonra minibüsün motor kısmından duman çıktığını gören sürücü M.A, 41 P 2422 plakalı aracını emniyet şeridine park etti. İşçileri tahliye eden sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın dolayısıyla araçta hasar oluştu.
# Kocaeli, Yangın, Olay

09 Eyl 2022 - 16:34 AA Kocaeli- Asayiş

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