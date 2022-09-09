Gölcük Kaymakamlığına atanan Yusuf Özdemir görevine başladı. Kaymakamlık binası önünde Özdemir'i karşılayan personeller, çiçek takdiminde bulundu. Personele teşekkür eden Özdemir, daha sonra çalışmalar hakkında bilgi aldı.
09 Eyl 2022 - 16:36- Gündem Güncelleme: 09 Eyl 2022 - 16:37
Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir görevine başladı
Gölcük Kaymakamlığına atanan Yusuf Özdemir görevine başladı. Kaymakamlık binası önünde Özdemir'i karşılayan personeller, çiçek takdiminde bulundu. Per...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.