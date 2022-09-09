09 Eyl 2022 - 16:36- Gündem G: 09 Eyl 2022 - 16:37

Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir görevine başladı

Gölcük Kaymakamlığına atanan Yusuf Özdemir görevine başladı. Kaymakamlık binası önünde Özdemir'i karşılayan personeller, çiçek takdiminde bulundu. Per...
Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir görevine başladı mask
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Gölcük Kaymakamlığına atanan Yusuf Özdemir görevine başladı. Kaymakamlık binası önünde Özdemir'i karşılayan personeller, çiçek takdiminde bulundu. Personele teşekkür eden Özdemir, daha sonra çalışmalar hakkında bilgi aldı.
# Gölcük, Kocaeli, Yusuf Özdemir

09 Eyl 2022 - 16:36 AA Kocaeli- Gündem

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