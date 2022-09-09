Prof. Dr. Mustafa Güneş'in yeni görev yeri belli oldu!

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş sözleşme süresinin dolması sebebiyle görevine veda etti. Güneş, bugün Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde üroloji doktoru olarak hasta kabulüne başladı.