Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş sözleşme süresinin dolması sebebiyle görevine veda etti. Güneş, bugün Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde üroloji doktoru olarak hasta kabulüne başladı.
09 Eyl 2022 - 17:04- Gündem Güncelleme: 09 Eyl 2022 - 17:07
Prof. Dr. Mustafa Güneş'in yeni görev yeri belli oldu!
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, bugün Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde üroloji doktoru olarak hasta kabulüne başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.