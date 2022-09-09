Gölcük'te yaşayan 52 yaşındaki fizik öğretmeni Osman Serdar Aslangöz, iki gün önce gece saatlerinde fenalaşması neticesinde ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı muayene Aslangöz’ün beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan fizik öğretmeni Aslangöz, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. 29 yıldır öğretmenlik yapan Osman Serdar Aslangöz bugün ailesi, öğrencileri, meslektaşları ve sevenleri tarafından gözyaşlarıyla içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı. Osman Serdar Aslangöz’ün cenazesi Gölcük Şirinköy Merkez Camisinde kılınan namazın ardından İhsaniye Mezarlığına defnedildi.
09 Eyl 2022 - 17:17- Asayiş Güncelleme: 09 Eyl 2022 - 17:18
Öğrencilerden öğretmenlerine son görev
Kocaeli’de okulların açılmasına 4 gün kala beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden fizik öğretmeni Osman Serdar Aslangöz, öğrencileri ve meslektaşları tarafından gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.