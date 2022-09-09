09 Eyl 2022 - 20:13- Asayiş G: 09 Eyl 2022 - 20:14

Sipariş götüren motokurye önündeki araca çarptı

İzmit'te bir motokurye, sipariş götürürken önündeki araca çarptı. Motosiklet sürücüsü kazada yaralanırken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Sipariş götüren motokurye önündeki araca çarptı mask

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi Akça Camii mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yemek siparişi götüren Hamza D.iOk daresindeki 41 ABT 940 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı sürücü Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Trafik polisleri tarafından motosiklet yoldan kaldırılırken, kaza sebebiyle yaklaşık yarım saat trafik durdu. Kaza anı ise anbean bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.
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09 Eyl 2022 - 20:13 İHA Kocaeli- Asayiş

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