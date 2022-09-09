Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Polis ekipleri tarafından 2 farklı olayda yapılan operasyonda 10 kilo 5 gram metamfetamin, 2 kilo 25 gram esrar, 20 kilo 30 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 8 şahıs yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
09 Eyl 2022 - 22:55- Asayiş Güncelleme: 09 Eyl 2022 - 23:53
Kocaeli’de 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 kişi tutuklandı
Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 32 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.