09 Eyl 2022 - 22:55- Asayiş G: 09 Eyl 2022 - 23:56

Sahte 10 bin dolarla yakalandı

Darıca'da polis ekiplerince bir şahıs üzerinde yapılan aramada sahte 10 bin dolar ele geçirildi.
Sahte 10 bin dolarla yakalandı mask

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde parada sahtecilik ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, M.S. isimli şahıs takibe aldı. M.S. üzerinde yapılan aramada 100 adet sahte 100 dolar (182 bin 300 TL) ele geçirildi. Sahte paralara el konulurken şahıs ise gözaltına alındı.
# Darıca, Dolar, polis

09 Eyl 2022 - 22:55 İHA Kocaeli- Asayiş

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