AKP Kocaeli İl Başkanlığı, Sosyal Politikalar Başkanlığı’nın düzenlediği ve 1300 engelli vatandaşın katıldığı programda İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MKYK Üyesi Kocaeli Milletvekili ve Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Av. Emine Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral da hazır bulundu.

“NE HİKMETSE…”

AKP’nin neredeyse her programına katılan Hüseyin Yılmaz ve engelli oğlu Umutcan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde organize edilen programa davet edilmedi. Oğlu Umutcan’ınOrmanya’daki programa davet edilmediği için çok üzüldüğünü ifade eden ve sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüseyin Yılmaz, “AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanlığı’nın engellilere yönelik düzenlemiş olduğu organizasyona, partinin her programına önden giden, sorgusuz sualsiz AK Parti aşığı engelli evladım Umutcan ne hikmetse 1300 kişilik engelli programına davet edilmiyor” diyerek tepki gösterdi.