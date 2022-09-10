10 Eyl 2022 - 13:45- Siyaset G: 10 Eyl 2022 - 13:48

AKP’li Hüseyin Yılmaz’dan sert eleştiri: AK Parti aşığı engelli evladım 1300 kişilik engelli programına davet edilmiyor

AKP’nin programlarına sık sık katılan engelli vatandaş Umutcan Yılmaz,engelliler için düzenlenen programa davet edilmeyince babası Hüseyin Yılmaz sert eleştirilerde bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
AKP’li Hüseyin Yılmaz’dan sert eleştiri: AK Parti aşığı engelli evladım 1300 kişilik engelli programına davet edilmiyor mask
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AKP Kocaeli İl Başkanlığı, Sosyal Politikalar  Başkanlığı’nın düzenlediği ve 1300 engelli vatandaşın katıldığı programda İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MKYK Üyesi Kocaeli Milletvekili ve Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Av. Emine Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral da hazır bulundu.

“NE HİKMETSE…”

AKP’nin neredeyse her programına katılan Hüseyin Yılmaz ve engelli oğlu Umutcan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde organize edilen programa davet edilmedi. Oğlu Umutcan’ınOrmanya’daki programa davet edilmediği için çok üzüldüğünü ifade eden ve sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüseyin Yılmaz, “AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanlığı’nın engellilere yönelik düzenlemiş olduğu organizasyona, partinin her programına önden giden, sorgusuz sualsiz AK Parti aşığı engelli evladım Umutcan ne hikmetse 1300 kişilik engelli programına davet edilmiyor” diyerek tepki gösterdi.

# başkanı, sosyal medya, Kartepe

10 Eyl 2022 - 13:45 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek Türk - O FOTOĞRAFLARDAN HOŞLANMAMIŞ OLABİLİRLER Mİ ACABA ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Eylül 14:12
01

Eski Akpli - Kıyamam sana güloommmmm :))) Ak Parti aşığı evladıymış. Aynı gemidesiniz, valla bak :)))

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 10 Eylül 14:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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