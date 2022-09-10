Gündoğdu: Dilovası’na güzel bir proje kazandırdık

Kent genelinde yapılan, devam eden ve yapılması planlanan projeleri yakından takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu incelemelerine devam ediyor. Bu bağlamda Genel Sekreter Gündoğdu, Dilovası ilçesinde hizmete girmek için gün sayan “Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri’’ni inceledi. İlçede yaşayan vatandaşların haftada 6 gün otopark, bir gün ise pazar yeri olarak kullanacağı yapıda detaylı bir inceleme yapan Genel Sekreter Gündoğdu, Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri’nin ilçede önemli bir eksikliği kapatacağını söyledi.

GÜNDOĞDU: GÜZEL BİR PROJE OLDU

Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve firma yetkililerinin de hazır bulunduğu inceleme sonrası bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri’nin ilçenin önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini belirtti. Vatandaşların hayat standartlarını kolaylaştıracak çalışmalara imza attıklarını dile getiren Genel Sekreter Gündoğdu, “Dilovası’na kazandırdığımız Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri bunlardan biri. Gerçekten güzel bir proje oldu. 4 katlı yapı, parklanma sorununa çözüm üretmenin yanında pazar alanıyla vatandaşlara daha sağlıklı ortamda alışveriş imkânı sunacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

HEM PAZAR YERİ HEM OTOPARK

Dilovası Katlı Otopark ve Pazar Yeri Cumhuriyet Mahallesi’nde 7 bin 398 metrekarelik bir alan üzerine inşa edildi. Araç sahiplerinin güvenli bir şekilde araçlarını park edebileceği, pazarcıların da sağlıklı bir ortamda tezgâhlarını kuracağı 4 katlı yapıda neredeyse tüm imalatlar tamamlandı. Son olarak uzay kafes sistemli çatının montajını gerçekleştiren ekipler yapıda artık son rötuşları yapıyor. Zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri, 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri, 2. bodrum katta 38 araçlık otopark, 3. bodrum katta ise zabıta ve muhtar odaları, bay-bayan mescit, elektrik odası, tuvalet ve 17 araçlık otopark yer alacak.