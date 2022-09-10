Eline saplanan testere ile hastaneye kaldırıldı

Kaza, İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşında ki E.A. isimli vatandaş spiral taşlama makinesi ile sunta masayı kesmeye çalıştığı esnada makinenin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan makinenin testere kısmı E.A.'nın sol eline saplandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, vatandaşı makinenin testere kısmı eline saplı halde Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Olay anını anlatan Şaban Gülen, “Dükkana para bozdurmaya gittim, dışarı çıktım adam burada yatıyordu. Motorla dolabı kesiyordu. Sonrasında ambulans çağırdık, ambulans aldı gitti” dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşında ki E.A. isimli vatandaş spiral taşlama makinesi ile sunta masayı kesmeye çalıştığı esnada makinenin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan makinenin testere kısmı E.A.'nın sol eline saplandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, vatandaşı makinenin testere kısmı eline saplı halde Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.