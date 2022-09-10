10 Eyl 2022 - 14:07- Gündem G: 10 Eyl 2022 - 14:08

İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara lezzetli ikramlar

İzmit Belediyesi, belediye meydanında vatandaşlara Aşevi’nde üretilen anne keki ve limonata ikramında bulundu
İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara lezzetli ikramlar mask

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, mahallelerde başlattığı kek ve limonata ikramına Belsa Plaza önünde devam etti. Belediye meydanına kurulan mobil araçtan 7’den 70’e her vatandaşa Aşevi’nde üretilen anne keki ve limonata ikram edildi. 

İZMİTLİLER ÇOK SEVDİ

İkram edilen kek ve limonataların afiyetle yiyen İzmitliler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplerine teşekkürlerini gönderdi. İkram etkinliğinde Hacı Hasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun ve Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur da yer aldı.
# başkanı, İzmit belediyesi

10 Eyl 2022 - 14:07 - Gündem

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