İzmit Belediyesi'nden vatandaşlara lezzetli ikramlar

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, mahallelerde başlattığı kek ve limonata ikramına Belsa Plaza önünde devam etti. Belediye meydanına kurulan mobil araçtan 7’den 70’e her vatandaşa Aşevi’nde üretilen anne keki ve limonata ikram edildi.
İZMİTLİLER ÇOK SEVDİ
İkram edilen kek ve limonataların afiyetle yiyen İzmitliler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplerine teşekkürlerini gönderdi. İkram etkinliğinde Hacı Hasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun ve Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur da yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.