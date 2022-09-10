Özel çocuklar, ‘engelsizce yüzdüler

Sosyal belediyecilik uygulamalarına büyük önem veren Körfez Belediyesi, salon sporları ile gelişim gösteren 60 özel çocuğun gelişimlerini yüzme dersleri ile pekiştirdi. Otizm spektrum bozukluğu, down sendromu, zihinsel yetersizlik ve bedensel yetersizliği bulunan çocuklar gruplar halinde yüzme antrenörlüğü eşliğinde Körfez Belediyesi Spor Kompleksi’nde eğitime alındı.

“SU TERAPİ GİBİ GELDİ”

Özel çocukların antrenman yaparak zihinsel ve fiziksel anlamda sağlıklı bir gelişimine katkı sunmak adına düzenlenen ve 2 aydır devam eden eğitimler ile çocuklar da büyük ilerleme kat etti. Veliler, daha önce duş aldırmakta bile zorlandırdıkları çocuklarının yüzme dersleri sonrasında suyu daha fazla sevmeye başladıklarını belirtti.

SERTİFİKA ALDILAR

Tamamlanan eğitimlerin sonunda da özel çocuklar için sertifika töreni düzenlendi. Törene; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan yardımcıları Osman Yurt ve Levent Yılmaz, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal, Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Baş, veliler ve çocuklar katıldı. Sertifika töreni öncesinde Başkan Söğüt, çocukların sudaki mutluluklarına da tanıklık etti.

HALKA HİZMET İÇİN VARIZ

Ders sonrasında kısa bir konuşma yapan Başkan Şener Söğüt, “Bu özel çocuklarımızı böyle mutlu gördüm ya; Bugün en mutlu günlerimden bir tanesi. Bizim görevimiz Körfez halkına hizmet etmek. Çocuklarımıza, gençlerimize toplumun her kesimine hizmet etmemiz gerekir ama en özel hizmeti en güzel hizmeti özel çocuklarımıza yapmamız gerektiğini hep ifade ettik.

GELİŞİM GÖSTERDİLER

İlk başta Petkim Çok Amaçlı Salonda cimnastik ile başladık. Kübra Hocamız da çocuklarımızın gelişimi için gerçekten büyük emek sarf etti. Orada iyi bir noktaya geldikten sonra çocuklarımızı havuzla buluşturalım istedik. Onlar da iki ay boyunca havuzun suyun yüzmenin keyfini çıkarttılar.

ENGELSİZ OYUN GRUPLARI

Çocuklarımız için de ilçemizde önemli hizmetleri hayata geçirdik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte özel çocuklarımız için uygulama okulunu hayata geçirdik. Ailelerin çok istediği Rehberlik Araştırma Merkezi’ni ilçemize getirdik. Parklarımızda da engelsiz oyun gruplarının sayısını her geçen gün arttırıyoruz.

GELİŞİMLERİNE KATKI SUNUYORUZ

Çocuklarımızın mutlu olması için onların gelişimine bir nebze katkı sunmak için bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben şuna inanıyorum ki; bu özel çocuklarlımıza imkan verilirse, çok başarılı her alanda işler yapacaklarına ben inanıyorum” dedi. Başkan Söğüt’ün konuşması sonrasında çocuklara sertifikaları verildi. Çocuklar da hem Başkan Söğüt’e sarılırken, çalan müzikle birlikte de keyifli anlar yaşadılar.