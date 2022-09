İhsaniye Koşusu bugün

Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları İhsaniye Koşusu, 11 Eylül Pazar günü Saat 11.00´de Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde başlayacak. Gölcük Belediyesi’nin bir yıl içerisinde düzenlediği 3. rahvan yarışı olan Geleneksel Rahvan At Yarışları İhsaniye Koşusu başlıyor. Gölcük Saraylı 17 Ağustos Mezarlığı yanında bulunan Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde, 11 Eylül Pazar günü düzenlenecek yarışlar saat 11.00’de başlayacak.Gölcük Belediyesi ve GölcükDeğirmendere Rahvan Atçılar Kulübü ve Türkiye Geleneksel Atlı sporlar Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek. Yarışlar için Bolu, Eskişehir, Ankara, İzmir,Kütahya, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Konya, Afyon gibi illerden katılım sağlanacak.

