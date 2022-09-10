İhsaniye Koşusu bugün

Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları İhsaniye Koşusu, 11 Eylül Pazar günü Saat 11.00´de Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde başlayacak. Gölcük Belediyesi’nin bir yıl içerisinde düzenlediği 3. rahvan yarışı olan Geleneksel Rahvan At Yarışları İhsaniye Koşusu başlıyor. Gölcük Saraylı 17 Ağustos Mezarlığı yanında bulunan Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde, 11 Eylül Pazar günü düzenlenecek yarışlar saat 11.00’de başlayacak.Gölcük Belediyesi ve GölcükDeğirmendere Rahvan Atçılar Kulübü ve Türkiye Geleneksel Atlı sporlar Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek. Yarışlar için Bolu, Eskişehir, Ankara, İzmir,Kütahya, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Konya, Afyon gibi illerden katılım sağlanacak.
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İthal Atlar B,
Tozkoparan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.