10 Eyl 2022 - 14:26- Spor G: 10 Eyl 2022 - 14:27

Yeni rota Mecidiye
Yeni rota Mecidiye mask

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Bizim Köy Doğa Yürüyüşü projesi bu hafta Mecidiye Köyü’nde devam edecek

AYLIK YÜRÜYÜŞLERE DEVAM

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü projesi her ay başka bir köyde devam ediyor. Köylerin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında 11 Eylül Pazar günü doğa tutkunları Mecidiye Köyü’nde yürüyüş yapacak.

8.30’DA TOPLANMA

11 Eylül Pazar günü saat 08.30’da İzmit Belediyesi önünde toplanarak hareket edecek ekip Mecidiye’de verilecek ikramların ardından yürüyüşe başlayacak. 6 kilometre yürüyüş yapacak olan doğa tutkunları hem doğa içerisinde keyifli bir gün geçirecek hem de Mecidiye Köyü’nü tanımış olacak.

 
# tarafından, bir, ardından, İzmit belediyesi

10 Eyl 2022 - 14:26 - Spor

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