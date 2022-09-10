Resul Dindar hem coştu hem de coşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Neşesi programlarının konuğu sevilen sanatçı Resul Dindar oldu. Karadeniz’in güçlü sesi Dindar, konser boyunca bir an olsun yerinde duramazken hem kendi coştu hem de hayranlarını coşturdu. Körfez ilçesi sakinlerine unutamayacakları bir akşam yaşatan Resul Dindar’a coşkulu kalabalık hep bir ağızdan eşlik etti. Karadeniz müziğine doyulan akşamda katılımcılar horonlar çekerek yazın son günlerinin tadını doyasıya yaşadı.
Konserde Resul Dindar’a Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından çiçek takdim edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Neşesi programlarının konuğu sevilen sanatçı Resul Dindar oldu. Karadeniz’in güçlü sesi Dindar, konser boyunca bir an olsun yerinde duramazken hem kendi coştu hem de hayranlarını coşturdu. Körfez ilçesi sakinlerine unutamayacakları bir akşam yaşatan Resul Dindar’a coşkulu kalabalık hep bir ağızdan eşlik etti. Karadeniz müziğine doyulan akşamda katılımcılar horonlar çekerek yazın son günlerinin tadını doyasıya yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.