Şanlı: STK görünümlü hücre evleriyle mücadelemizden ödün vermeyeceğiz

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şubesi bugün İzmit Sabri Yalım Parkı’nda öğretmenlik meslek kanunu ve banka promosyonları hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya Şube Başkanı Yaşar Şanlı, şube yöneticileri ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

“SINAVA KARŞIYIZ”

Şanlı, yaptığı basın açıklamasının ardından bazı sendikalara “Milli varlığa zararlı cemiyetlerin devamı niteliğindeki STK görünümlü hücre evleriyle mücadelemizden ödün vermeyeceğiz” ifadelerinde bulundu. Şanlı tarafından yapılan açıklama şöyle, “Daha 1 ay öncesine kadar öğretmenlik meslek kanunu ağzına bile almayıp öğretmenlerimizin kariyer basamakları sürecini kendi ikbal mücadelelerinin alanı olarak gören bulanık su avcılarına, üyelerimizi kendi konfor alanı uğruna sonu bilmez kuyulara çekmesine fırsat vermeyeceğiz. Ucunun samimi öğretmenlerimizin çekmediği hiçbir zincirin paydaşı da olmayacağız. Eğitim çalışanların güven kapısı, istikrarlı ve ahlaklı sendikacılığın adresi olan Türk Eğitim-Sen’in öğretmenlik meslek kanunu noktasındaki duruşu nettir. Bir daha söylüyorum sınava karşıyız.

“KENDİLERİNE DÖVECEK BAĞCI ARAMAKTADIRLAR”

Çok açık ve net ifade etmek isterim ki Türk Eğitim-Sen’in duruşunu sorgulamak, istikamet tayin etmek hiç kimsenin hakkı da değildir; haddi de değildir. Tribüne oynayıp, şov yapma peşinde olanlar sonuç odaklı değil günü kurtarma peşindeler. Kendilerine dövecek bağcı aramaktadırlar. Uyarıyorum; biz o bağcı değiliz, elinizi bize uzatmayın. Esas olan sonuç almak, üzüm yemekse takip edin, bize omuz verin, güç verin. Çözerse Türk Eğitim-Sen çözer. Bunu herkes biliyor. Kariyer meselesi ya çözülecek ya çözülecek.

“GERÇEKLERİ BİLİYORUZ KANINIZDAKİ HÜCRELERE KADAR”

Bir hususu da net bir şekilde ifade etmek isterim ki bugün ötekileştirme aparatlarıyla mücadelemiz her zeminde devam ediyor. Türk Eğitim Sen meslek örgütlenmesi olmasının yanı sıra aynı zamanda Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti vasıfları üzerinde taşıyan milli bir STK’dır. Yüzde yüz yerli ve millidir. Milli varlığa zararlı cemiyetlerin devamı niteliğindeki STK görünümlü hücre evleriyle mücadelemizden ödün vermeyeceğiz. Peki ya dünün STK görünümlü ötekileştirme aparatları? Sizi görüyoruz, biliyoruz. Şimdi de ellerini ovuşturarak bekliyorlar. Sloganlarla bir iş yapmış gibi görünerek kitleleri hipnotize etmenize izin vermeyeceğiz. Gerçekleri biliyoruz ta ki kanınızdaki hücrelere kadar. Sahtesiniz.”