10 Eyl 2022 - 15:15- Asayiş G: 10 Eyl 2022 - 15:17

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Gebze ilçesinde yol ayrımında 4 araçlı zincirlemeli trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.
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Kaza, Gebze ilçesi Anadolu Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.P. yönetimindeki 34 NR 9670 plakalı otomobil ile S.E. yönetimindeki 34 GT 8655 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı. O esnada seyir halinde olan G.V. yönetimindeki 34 PK 2378 plakalı araç ve A.K.Y. yönetimindeki 34 BBL 056 plakalı otomobil de duramayarak kazaya karıştı. Zincirleme kazada 34 NR 9670 plakalı araç sürücüsü K.P. ve yanında yolcu olarak bulunan G.P. yaralandı. Durumu gören diğer araç sürücüleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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10 Eyl 2022 - 15:15 - Asayiş

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