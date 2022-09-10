Komşularının tavsiyesiyle başladı 3 kadına istihdam sağladı

Karamürsel’de evine katkı amaçlı, evinde yaptığı tatlı ve börekleri, satarak başlayan ve komşularının tavsiyesiyle işini büyüttü. Börek, tatlı ve yufka yaparak satıp kafe açan Selma Yıldırım (44), yanında 3 kadına daha iş imkanı sundu.
SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYOR
Karamürsel’in Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan evli 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Selma Yıldırım, ev bütçesine katkıda bulunmak amaçlı ilk önceleri gün ve toplantılarında misafirlerine ikramda bulunduğu börek ve tatlı çeşitlerinin beğenilmesi ve komşularının teşviki ile 2015 yılında evinde yaptığı Boşnak ve çarşaf böreğini satarak başladığı iş hayatında 2017 yılında evinin altına açtığı imalathane ile işini büyüten güler yüzlü hizmeti ve beğeni toplayan el emeği ile siparişlere yetişmekte zorlanan Yıldırım, ilçedeki 3 ev kadınını işe aldığını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.