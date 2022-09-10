10 Eyl 2022 - 15:29- Gündem G: 10 Eyl 2022 - 15:31

Komşularının tavsiyesiyle başladı 3 kadına istihdam sağladı

Karamürsel’de komşularının tavsiyesiyle yaptığı börek ve tatlıları satarak, daha sonra işletmesini geliştiren girişimci kadın, yanında çalıştırdığı 3 ev kadınıyla aile bütçelerine katkı sağlıyor
Komşularının tavsiyesiyle başladı 3 kadına istihdam sağladı mask
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Karamürsel’de evine katkı amaçlı, evinde yaptığı tatlı ve börekleri, satarak başlayan ve komşularının tavsiyesiyle işini büyüttü. Börek, tatlı ve yufka yaparak satıp kafe açan Selma Yıldırım (44), yanında 3 kadına daha iş imkanı sundu.

SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYOR

Karamürsel’in Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan evli 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Selma Yıldırım, ev bütçesine katkıda bulunmak amaçlı ilk önceleri gün ve toplantılarında misafirlerine ikramda bulunduğu börek ve tatlı çeşitlerinin beğenilmesi ve komşularının teşviki ile 2015 yılında evinde yaptığı Boşnak ve çarşaf böreğini satarak başladığı iş hayatında 2017 yılında evinin altına açtığı imalathane ile işini büyüten güler yüzlü hizmeti ve beğeni toplayan el emeği ile siparişlere yetişmekte zorlanan Yıldırım, ilçedeki 3 ev kadınını işe aldığını belirtti.

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10 Eyl 2022 - 15:29 - Gündem

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