10 Eyl 2022 - 15:30- Gündem G: 10 Eyl 2022 - 15:31

Vali Yavuz: Ülkemizin en iyi illeri arasındayız

2022-2023 eğitim-öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Seddar Yavuz, “Fiziki yeterlilik açısından ülkemizin en iyi illeri arasında bulunmaktayız” dedi
Vali Yavuz: Ülkemizin en iyi illeri arasındayız mask

Vali Seddar Yavuz, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı nedeniyle mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajda Vali Yavuz, Yüreği okula ilk kez başlamanın heyecanıyla çarpan minik, yavrularımız, okuluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan sevgili çocuklarımız, velilerimiz, değerli öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizle yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın coşkusunu, tatlı telaşını ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

 “İLİMİZDE ÖNEMLİ EĞİTİM YATIRIMLARI YAPILDI”

Mesajının devamında ise Vali Yavuz, “12 Eylül 2022 Pazartesi günü bin 460 okulumuzda, 418 bin 602 öğrencimiz ve 27 bin 220 öğretmenimiz yeni bir şevk ve heyecanla 16 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek olan yoğun ve yorucu bir sürecin başlangıcını yapacaklardır. Öğrencilerimizin çok daha iyi eğitim alması için son yıllarda ilimizde çok önemli eğitim yatırımları yapılmıştır. Fiziki yeterlilik açısından ülkemizin en iyi illeri arasında bulunmaktayız.  İlimizde eğitim kalitesinin artırılması için yapılan çalışmalardaki katkılarından dolayı emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.
# bir, eğitim

10 Eyl 2022 - 15:30 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Erol Demirbek Türk - SN. VALİ EN İYİ İL KIRIKKALE , BAK ADAMIN BİRİNİN ELİNDEN 8000 TL PARA UÇUP SOKAĞA SAVRULUYOR KIRIKKALE İNSANLARI HEPSİNİ TOPLAYIP ADAMA VERİYORLAR . BUNU KOCAELİDE DENEYİN İSTERSENİZ . MİLLET BİRİBİRİNİ VURUR O PARA İÇİN .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Eylül 17:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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