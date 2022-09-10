Vali Yavuz: Ülkemizin en iyi illeri arasındayız

Vali Seddar Yavuz, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı nedeniyle mesaj yayınladı. Yayınladığı mesajda Vali Yavuz, Yüreği okula ilk kez başlamanın heyecanıyla çarpan minik, yavrularımız, okuluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan sevgili çocuklarımız, velilerimiz, değerli öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizle yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın coşkusunu, tatlı telaşını ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İLİMİZDE ÖNEMLİ EĞİTİM YATIRIMLARI YAPILDI”

Mesajının devamında ise Vali Yavuz, “12 Eylül 2022 Pazartesi günü bin 460 okulumuzda, 418 bin 602 öğrencimiz ve 27 bin 220 öğretmenimiz yeni bir şevk ve heyecanla 16 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek olan yoğun ve yorucu bir sürecin başlangıcını yapacaklardır. Öğrencilerimizin çok daha iyi eğitim alması için son yıllarda ilimizde çok önemli eğitim yatırımları yapılmıştır. Fiziki yeterlilik açısından ülkemizin en iyi illeri arasında bulunmaktayız. İlimizde eğitim kalitesinin artırılması için yapılan çalışmalardaki katkılarından dolayı emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.