Turkcell Global Bilgi, ‘En iyi İşveren’ ödülünü aldı

Çalışanlarının kişisel ve kariyer gelişimlerini destekleyen yenilikçi uygulamalarla sektörde öne çıktıklarını belirten Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, “Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan şirketlerinden biri olarak, ülkemizi uluslararası arenada temsil etmekten dolayı gururlu ve mutluyuz. Vizyonumuz ve kurum kültürümüz sayesinde insanı her zaman odak noktamıza alıyoruz. Örnek vermek gerekirse; Burada Kariyer Var uygulamamızla çalışanlarımızın yeteneklerine göre kariyer planlamalarını yapıyoruz. TechnoCamp programımızla genç mühendislerimizi sadece keşfetmekle kalmıyor, kariyer yolculuklarında gerekli olacak eğitimleri veriyoruz. Çevik kültürümüze uygun olarak tüm çalışanlarımıza Focus Agile programımızla çeviklik becerileri aşılıyoruz” dedi.

“BAŞARILI BİR SÜREÇ YÖNETTİĞİMİZİ GÖSTERİYOR”

Çalışanların duygu durumunun takip ederek ve sosyalleşme aktiviteleri sağlayarak motivasyonlarını arttırdıklarını kaydeden Aynur, “Yüksek teknoloji çözümlerimiz sayesinde hem müşteri hem de çalışan deneyimi konusunda sektörde fark yaratıyoruz. Çalışan deneyiminde küresel çapta araştırma yapan bir şirket tarafından ödüle layık görülmemiz, başarılı bir süreç yönettiğimizi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

YENİ MEZUNLAR İŞBAŞI YAPTI

Yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK 2022’nin işe alım süreci tamamlandı. Programı tamamlayan 71 genç yetenek, kariyer yolculuğunu Turkcell’le şekillendirecek. Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, şunları söyledi: “Gençlerin daha iyi bir geleceğe sahip olması amacıyla 2016’da başlattığımız GNÇYTNK programımızla, onlara her zaman destek vermeyi sürdürüyoruz.”