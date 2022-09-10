DYO’dan 285 balıkçıya malzeme desteği

Türkiye’nin en köklü boya üreticisi DYO ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesi projesi kapsamında 12 metrenin altında geleneksel yöntemler ile yeşil ruhsatlı ve mavi kart kayıtlı olarak balıkçılık yapan 285 kişiye tekne bakım malzemesi desteği yapıldı. Hereke Prof. Ahmet Haluk Dursun Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda da emekçilerin ihtiyacını karşıladı.

BİRÇOK FARKLI SEKTÖRÜN ÇÖZÜM ORTAĞI

Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği kapsamında DYO, balık sezonu başlamadan önce 285 balıkçıya, EpoksiSonkat Boya, Antifouling Boya, Epoksi Dolgu Macunu, balıkçı tulumu, tişört, şapka ve Türk Bayrağı’ndan oluşan paketleri armağan etti. Topluma ve müşterilerine yüksek değer katan ürünler üretmeye devam eden DYO, insan odaklı ürünlerin yanında gerçekleştirdiği iş birlikleriyle de kurduğu sağlam bağ ve güçlü güven duygusunu nesilden nesile aktarmaya devam ediyor.