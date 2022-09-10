Güneş: Makamlar geçici devlet bakidir

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş sözleşme süresinin dolması sebebiyle görevine veda etti. Hastane yönetimi ve çalışanları tarafından Güneş’e veda organizasyonu düzenlendi. Hastane yönetimi, başhekim Güneş’e çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

“BU DEVLETİMİZİN VE YÖNETİCİLERİMİZİN KARARIDIR”

Düzenlen organizasyonda konuşan Prof. Dr. Mustafa Güneş, “Sahip olduğumuz koltuklar ve makamlar devletimize ve milletimize hizmet için kullanılmıyorsa beyhudedir. Makamlar geçici devlet bakidir. Bizler geçici, dostluklar ve hoş bir seda kalıcıdır. Benler geçici, bizler kalıcıdır. 5 Eylül itibariyle yaklaşık 6 yıldır devam eden sözleşmeli yöneticilik görevim sona ermiştir. Bu devletimizin ve yöneticilerimizin kararıdır. Saygı duyar yeni görevimize aynı heyecanla devam ederiz. Bundan sonra asli görevim olan hekimlik mesleğimi icra etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“ÇÜNKÜ BİZ BİRİZ, BERABERİZ”

Açıklamasını sürdüren Prof. Dr. Güneş, “Bildiğiniz gibi 4 Ocak 2018 tarihinde hastanemizde göreve başladık ve tüm birimlerle burada toplantılar yaptık. Yönetici olarak izleyeceğim yolları size aktardım. Bu süreçte ayrım gözetmeksizin herkese karşı mutlak adaletin sağlanması için çaba sarf ettik. Çünkü biz biriz, beraberiz ve bu ülkenin bir ferdiyiz. Ben bu göreve başlarken her çalışanımın gönlüne dokunmaya çalıştım, gönül kapısından girmeye çalıştım. Başardım veya başaramadım o sizin takdiriniz ama çok mücadele ettiğimi açıkça ifade etmek istiyorum” dedi.