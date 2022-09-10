Karamürsel'de yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı

Karamürsel’de yeni eğitim sezonunda 38 kurumda, 729 öğretmenle 9 bin 713 öğrenciye hizmet verileceğini bildiren Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, “Okullarımızda yaz tatili boyunca fiziki eksikler giderilmiş, ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve tadilatlar, Milli Eğitim Bakanlığımız, Kocaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyemiz ve okul aile birliklerimizin katkılarıyla tamamlanmış olup, eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir” dedi.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANMIŞTIR

Çakır, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce 80 bin ücretsiz ders kitabı ile 55 bin kaynak kitabın dağıtılacağını belirterek, “İlçemizde taşımalı eğitim kapsamında öğrenim görecek 837 öğrencinin taşıma araçları ve öğle yemekleri, yine devletimizce karşılanacak olup tüm hazırlıklar tamamlanmıştır” bilgisini paylaştı.