Karamürsel'de yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları tamamlandı

Karamürsel’de yeni eğitim sezonunda 38 kurumda, 729 öğretmenle 9 bin 713 öğrenciye hizmet verileceğini bildiren Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, “Okullarımızda yaz tatili boyunca fiziki eksikler giderilmiş, ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve tadilatlar, Milli Eğitim Bakanlığımız, Kocaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyemiz ve okul aile birliklerimizin katkılarıyla tamamlanmış olup, eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir” dedi.
TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANMIŞTIR
Çakır, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce 80 bin ücretsiz ders kitabı ile 55 bin kaynak kitabın dağıtılacağını belirterek, “İlçemizde taşımalı eğitim kapsamında öğrenim görecek 837 öğrencinin taşıma araçları ve öğle yemekleri, yine devletimizce karşılanacak olup tüm hazırlıklar tamamlanmıştır” bilgisini paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.