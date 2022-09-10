10 Eyl 2022 - 15:34- Gündem G: 10 Eyl 2022 - 15:36

KSO Oda Orkestrası’ndan ‘Yaza Veda Konseri’

Kocaeli Sanayi OdasıOda Orkestrası Şef Doç. Dr. Revnak Yengi yönetiminde muhteşem bir konsere hazırlanıyor. Oda Orkestrası, 16 Eylül Cuma akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ‘Yaza Veda’ konserinde müzikseverler ile buluşacak
KSO Oda Orkestrası’ndan ‘Yaza Veda Konseri’ mask

Kocaeli’de sosyal sorumluluk hedefleri kapsamında ilk klasik müzik orkestrasının kurulmasına öncülük eden Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 2007 yılından bu yana her yıl gelenekselleşen konserleri ile kentimizin kültür/sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. KSO Oda Orkestrası, gelenekselleşen konserlerine bir yenisini daha ekleyerek ‘Yaza Veda Konseri’ndemüzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

TÜM KOCAELİ HALKI DAVETLİ

Şef Doç. Dr. Revnak Yengi yönetimindeki KSO Oda Orkestrası, 16 Eylül Cuma akşamı saat 19.30’da Sekapark’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek konserde birbirinden güzel eserler ile dinleyicilere muhteşem bir etkinlik yaşatacak. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un ev sahipliğinde düzenlenecek konsere tüm Kocaelililer davetli. Ücretsiz gerçekleşecek konsere rezervasyon için; [email protected] adresine bilgi verilmesi yeterlidir.
# başkanı, bir, ile

10 Eyl 2022 - 15:34 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.972.774 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Başiskele için hat talebi mask
Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Başiskele için hat talebi
SMA hastası Barkın: Ne olur benden vazgeçmeyin mask
SMA hastası Barkın: Ne olur benden vazgeçmeyin
KSO Oda Orkestrası’ndan ‘Yaza Veda Konseri’ mask
KSO Oda Orkestrası’ndan ‘Yaza Veda Konseri’
DYO’dan 285 balıkçıya malzeme desteği mask
DYO’dan 285 balıkçıya malzeme desteği
Güneş: Makamlar geçici devlet bakidir mask
Güneş: Makamlar geçici devlet bakidir
Başkan Büyükakın biberiye hasadı yaptı mask
Başkan Büyükakın biberiye hasadı yaptı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL