KSO Oda Orkestrası’ndan ‘Yaza Veda Konseri’

Kocaeli’de sosyal sorumluluk hedefleri kapsamında ilk klasik müzik orkestrasının kurulmasına öncülük eden Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 2007 yılından bu yana her yıl gelenekselleşen konserleri ile kentimizin kültür/sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. KSO Oda Orkestrası, gelenekselleşen konserlerine bir yenisini daha ekleyerek ‘Yaza Veda Konseri’ndemüzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

TÜM KOCAELİ HALKI DAVETLİ

Şef Doç. Dr. Revnak Yengi yönetimindeki KSO Oda Orkestrası, 16 Eylül Cuma akşamı saat 19.30’da Sekapark’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek konserde birbirinden güzel eserler ile dinleyicilere muhteşem bir etkinlik yaşatacak. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un ev sahipliğinde düzenlenecek konsere tüm Kocaelililer davetli. Ücretsiz gerçekleşecek konsere rezervasyon için; [email protected] adresine bilgi verilmesi yeterlidir.