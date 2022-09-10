SMA hastası Barkın: Ne olur benden vazgeçmeyin

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Barış Kaplan ile bir bankada çalışan Havva Kaplan’ın, SMA Tip 1 hastası olan 4,5 yaşındaki çocukları Barkın’ın tedavisi için “SMA değil, Barkın kazansın” sloganıyla başlatılan valilik onaylı kampanyanın süresinin dolmasına son 2 ay kaldı. Barkın için yardım kampanyaları, gönüllüler tarafından farklı noktalarda yapılan kermes etkinlikleri ile devam ediyor. Minik Barkın’ın tedavisi için 1 milyon 800 bin Dolar’a ihtiyaç var. Yardımlar kapsamında şimdiye kadar 950 bin 500 Dolar toplanabildi. Kaplan Ailesi çocuklarına, Dubai'de uygulanan ve SMA hastalarına yüzde 98 iyileşme umudu vadeden gen tedavisi uygulanabilmesi için yardımlarınızı bekliyor. Minik Barkın da yaşamak ve çocukluğunu yaşayabilmek için bir video yayınlayarak halka seslendi. Videoda Barkın’ın yardım çağrısını annesi Havva Kaplan seslendirdi.

BARKIN’DAN HALKA ÇAĞRI

“İzmitli 4,5 yaşında bir çocuğum ben. Çocuk dediğime bakmayın, hiç çocuk olamadım ben. İsmim Barkın. İsmimi aslında İzmit’te çoğu kişi biliyor. ‘SMA Tip-1 Hastası Barkın’a Destek’ diye. Keşke başka şekilde tanıyor olsaydınız ya da sıradan bir çocuk olsaydım sizler için. Ama maalesef daha 50 günlükken başladı mücadelem. Mücadelemiz… Annem, babam, abim, sevdiklerim… Biz hep mücadele peşindeyiz, onlar beni yaşatmak için ben de yaşamak için. Hangi çocuk ölmek ister ki? Ben de hiç istemiyorum, o yüzden bu sessiz çığlıklarım. Sessiz ama duyanlarınız var. Duydunuz ki şu anda kampanyanın yarısına geldik.”

“SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

“Benim söyleyemediğim cümleleri siz yakınlarınıza söyleyin: ‘Barkın yaşamak istiyor, o da sizin gibi, sizin çocuklarınız gibi yemek yemek istiyor, koşmak istiyor, konuşmak istiyor, parka o da gitmek istiyor, Barkın yaşayamadığı çocukluğunu istiyor’ deyin, annesi babası çok yorgun, size çok ihtiyaçları var deyin. Beni, ailemi, bizi görmezden gelmeyin. Küçük destekleriniz beni tekrar çocuk yapacak. Ne olur benden vazgeçmeyin. Ben de söz veriyorum savaşmaya, direnmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

SİZ DE 10 TL BAĞIŞLAMAK İSTER MİSİNİZ?

Valilik onaylı yardım kampanyası için tüm operatörlerden SMABARKIN yazıp 1901’e SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.

Daha fazla bağış için ise TL Hesabı: TR69 0001 5001 5800 7314 2730 30 / Havva Kanpara Kaplan,

Dolar Hesabı: TR18 0001 5001 5804 8020 7525 91 / Havva Kanpara Kaplan

Euro Hesabı: TR66 0001 5001 5804 8020 7526 00 / Havva Kanpara Kaplan’a hesap numaralarına bağışta bulunabilirsiniz.