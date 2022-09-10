Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Başiskele için hat talebi

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne Başiskele’degüzergah için hat talebinde bulunuldu. “Başiskele’de Galip Erenoğlu Cad. üzerindeki Ted Koleji, Panorama, Zeray Güneşi Siteleri’nin oradan File Market ve AVM’nin olduğu güzergahtan Kocaeli Evimiz Sitesi (Karamürsel Cad) ve yeni emniyet binası istikametine doğru hatta çok ihtiyaç var” paylaşımı yapılması dikkat çekti.