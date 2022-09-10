Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne Başiskele’degüzergah için hat talebinde bulunuldu. “Başiskele’de Galip Erenoğlu Cad. üzerindeki Ted Koleji, Panorama, Zeray Güneşi Siteleri’nin oradan File Market ve AVM’nin olduğu güzergahtan Kocaeli Evimiz Sitesi (Karamürsel Cad) ve yeni emniyet binası istikametine doğru hatta çok ihtiyaç var” paylaşımı yapılması dikkat çekti.
10 Eyl 2022 - 15:36- Gündem Güncelleme: 10 Eyl 2022 - 15:37
Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Başiskele için hat talebi
Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı üzerinden Başiskele’yi kapsayan güzergah için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne hat talebinde bulunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.