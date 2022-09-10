10 Eyl 2022 - 15:36- Gündem G: 10 Eyl 2022 - 15:37

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Başiskele için hat talebi

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı üzerinden Başiskele’yi kapsayan güzergah için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne hat talebinde bulunuldu.
Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Başiskele için hat talebi mask

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne Başiskele’degüzergah için hat talebinde bulunuldu. “Başiskele’de Galip Erenoğlu Cad. üzerindeki Ted Koleji, Panorama, Zeray Güneşi Siteleri’nin oradan File Market ve AVM’nin olduğu güzergahtan Kocaeli Evimiz Sitesi (Karamürsel Cad) ve yeni emniyet binası istikametine doğru hatta çok ihtiyaç var” paylaşımı yapılması dikkat çekti.
# eğitim, Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya, Kartepe

10 Eyl 2022 - 15:36 - Gündem

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Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Başiskele için hat talebi mask
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